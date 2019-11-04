شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إصابة سائق قطار في الرأس بعد رشقه بالحجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم أنه اثناء مسير قطار 339 اكسبريس القاهرة/ المنصورة طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبوكبير قام بعض الصبية برشق القطار بالحجارة، مما أدى إلى إصابة عبدالسلام صبرى، قائد القطار، في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، توجيهاته بسرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وإضرارا بالركاب وطاقم القطار .

وأهابت الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.