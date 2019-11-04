شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن ترامب: رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ سعادته بمكالمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تناولهما في المكالمة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع السيسي، في حسابه على «فيس بوك»: «كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها».

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وجدد السيسي أمنياته الشخصية، و«تقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة».

وأكد: «ثقتى الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية».