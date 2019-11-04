شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية: «طيبة 1» قمر صناعي مصري يخدم قطاعي التعليم والصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن التنمية المجتمعية التي نسعى لها، لا يمكن أن تقوم بدون أساس اتصالات قوي.

وأضاف «القوصي» أن وجود القمر الصناعي المصري للاتصالات «طيبة 1»، يجعل مصر قاعدة اتصالات قوية، ويخدم التنمية المجتمعية فيها، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالبث التليفزيوني.

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وأوضح القوصي، أن «طيبة1» يغطي مصر بشبكة اتصالات وشبكة إنترنت قوية، ويخدم العمية التعليمية، من خلال جعل الطالب يتعلم عن بعد عبر شاشة تفاعلية يري فيها التجارب المعملية التي تجرى بعيدًا عنه بمئات الأمتار.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن القمر الصناعي الجديد سيخدم المجال الصحي، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أن التأمين الصحي سيغطى سيناء وكل المناطق النائية، وهذا لا يمكن حدوثه إلا بوجود شبكة إنترنت في هذه المناطق، وهو ما سيوفره القمر الصناعي المصري الجديد.

وتابع القوصي أن «طيبة 1» يسهم في العلاج عن بعد، ويمكن الطبيب من على بعد مئات الأمتار، من فحص المريض ويكتب له العلاج اللازم، دون أن يذهب المريض له، خاصة في حالات الحوادث الحرجة.