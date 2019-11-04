شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على موظف أمن بـ«قصر العيني» يُلقي زيتًا على مقاعد الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني عن حقيقة القاء الزيت على مقاعد انتظار المرضى بمستشفى قصر العيني، والتي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيام أحد موظفي الأمن الإداري بمستشفى قصر العيني القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.

بقع زيت على مقاعد القصر العيني

وأكد المصدر أنه تم ضبط موظف الأمن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبى عليهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.