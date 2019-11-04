شكرا لقرائتكم خبر عن رشقًا بالحجارة.. إصابة سائق قطار المنصورة وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 339 اكسبريس «القاهرة / المنصورة» طريق الزقازيق ما بين محطتي «ههيا – أبوكبير»، قام بعض الصبية برشق القطار بالحجارة مما أدى إلى إصابة عبدالسلام صبري قائد القطار في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.

وأشار بيان الهيئة، الاثنين، إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وأضرارا بالركاب وطاقم القطار.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب الالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.