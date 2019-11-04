شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات اختناق بسبب أدخنة حريق مصنع قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، أن الحريق الذي اندلع اليوم بمصنع «أبوحوا» للدراجات البخارية بقليوب على الطريق الزراعي أسفر عن 4 حالات اختناق من العمال الذين يساعدون في إطفاء الحريق مع قوات الحماية المدنية، مشيرا إلى أن محاولات الإطفاء والسيطرة على النيران مستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وأضاف «طلبة» أن الحريق اندلع اليوم في الـ 5 مساء بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة ٢٠٠ متر ثم امتد الحريق إلى مساحة ٤٢٠٠ متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح، وما زالت جهود الحريق مستمرة، حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

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من جانبه أمر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية بتوفير ٣٠ سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تمت الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على الحريق.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية «ابوحوا» بقرية كفر أبوجمعة مركز قليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع «أبوحوا» لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح، حيث يجري محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، حيث يتسبب في شدتها احتراق الكاوتش والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.