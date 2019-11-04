شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسي تقدم بالشكر لترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «الاتصال تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتابع: «الرئيس السيسي قدم التهنئة لترامب على جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب، وتقدم بالشكر لترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة».