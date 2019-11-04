شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: طالبت بتأليف الكتاب المدرسي في إطار الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة إنه طالب بأن يكون تأليف الكتب المدرسية في إطار الإبداع، حيث يجب عند عرض أي علم أن يكون في إطار تاريخ العلم ذاته، ولكن ما يحدث غير ذلك، حيث إنه عندما يتم تأليف كتاب في الفيزياء مثلا في الوقت الحالي نقوم برص القوانين للطالب ونطالبه بحفظها، بدلًا من أن نُربى الطالب على رؤية كيف أبدع العالم في إبداع نظرياته.

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وأضاف «وهبة»، خلال تقديمه برنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه يجب أن نُوعي الطالب أن العالم حين قام بإبداع نظريته كانت الثقافة في عصره في أزمة كبيرة، ومن أجل حل هذه الأزمة اتجه للإبداع وخرج بهذه النظريات، ومن هذا المنطلق يتذوق الطالب للعلم، معطيًا مثالا على ذلك من خلال «قانون الجاذبية الأرضية»، حيث يتم تدوينها في الكتب المدرسية على أنها عبارة عن سقوط الأجسام من أعلى إلى أسفل بسبب الجاذبية، دون شرح لهم كيف تتم الجاذبية ومن أين أتت.

وأشار الفيلسوف إلى أنه كان من الأولى أن نُظهر للطالب كيف أبدع نيوتن في نظرية الجاذبية والصعوبات التي واجهها كي يصل إلى نظريته، مضيفًا :«إحنا بنقول للطلاب إن فيه تفاحة وقعت على دماغ نيوتن وفجرت فيه قانون الجاذبة، شوفت الخرفات وصلتنا لفين، الخرفات دي هي اللي قتلت الإبداع لدى الطلاب».

وتابع: «الطالب مش محتاج يحفظ لأنه لازم يستمتع بالقصص والنظرية، والوزير الحالي للتربية والتعليم منشغل بالإبداع وعاوز يقلل من التذكر، لازم نفرق بين التفكير ومهارات التفكير، يجب أن تكون المهارات في إطار التفكير الإبداعي، نركز على تغيير الذهنية الخاصة بالطالب من ذهنية غير مبدعة إلى ذهنية مبدعة».