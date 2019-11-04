شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستقبل فريق التفتيش الدولي من «FINAS» التابعة للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، فريق التفتيش الدولي التابع لهيئة الإعتماد الفنلنديه التابعة للإتحاد الأوروبي «FINAS» المانحة شهادة الإعتماد الدولي للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية طبقاً لمواصفة الأيزو 17025، وذلك بحضور الدكتور اشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الأثنين، إن ذلك يأتي في إطار دعم أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي من خلال إجراء أعمال التقييم السنوي وتجديد شهادة الإعتماد الدولية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في كافة مجالات تخصصه «متبقيات المبيدات ــ الميكروبيولوجي ــ مضافات الأغذية والأفلاتوكسين ــ العقاقير البيطرية ــ العناصر الثقيلة ــ الدايوكسينات» طبقاً للمواصفة الجديدة 17025:2017حتى عام 2021.

وأشار الوزير إلى أنه سبق أن تم اختيار المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية كمعمل مرجعي ومركز تميز في مجال سلامة الغذاء للاتحاد الإفريقي في مجال تحليل متبقيات المبيدات وملوثات العناصر الثقيلة في الاغذية والأعلاف.