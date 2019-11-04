شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 مسئولين إلى النيابة للتحقيق فى حادث قطار شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبالعرض على وزير النقل قرر الوزير إيقافهم جميعاً عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الادارية لإتخاذ الاجراءات التأديبية قبلهم كما تم احالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.

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