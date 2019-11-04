شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات بسوق المنهل بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية لـ محافظة القاهرة حملة مكبرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإزالة التعديات على سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بـ مدينة نصر وذلك فى إطار خطة إزالة الأسواق الغير قانونية فى عموم دائرة مدينة نصر. وعاينت الحملة قطع الأراضى بالمنطقة التاسعة المستخدمة فى تخزين الروبابيكيا ومواد البناء وتسببت فى عدة حرائق متعددة تمهيداً لإزالتها. أشرف علي الحملة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية و اللواء مجدي الوصيف رئيس شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة. Advertisements

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