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الأوقاف تطلق دورة لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات بإعلام القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لجميع الواعظات على مستوى الجمهورية، والتى ستكون مدتها خمسة أيام، وسيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وطالبت الأوقاف، واعظاتها الراغبات في المشاركة ملء النموذج التقديم عبر موقع الوزارة الرسمى، (وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه) .

وقالت الأوقاف، إن ذلك ياتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالواعظات لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية، وسُبل التواصل العصرى الحديث للأئمة والواعظات، والسعى الدءوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم جميعا، وفى ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالى ممثلة فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

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