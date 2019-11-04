السيسى عن ترامب: رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سعادته بمهاتفة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وقال الرئيس في رسالة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت كثيراً بمكالمتى اليوم مع الرئيس ترامب Donald J. Trump، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الإهتمام المشترك، وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية".

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