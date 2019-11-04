شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر ترامب هاتفيًا على رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث تقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لنظيره الأمريكى على استضافة ورعاية الولايات المتحدة للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

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