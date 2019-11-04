اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى.

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين Advertisements

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارى لمدة 3 أشهر بأغلبية 450 عضوا

صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك الخميس بدلا من الأحد بمناسبة المولد

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع وارتفاع الحرارة 3 درجات

الأهلى يستأنف مرانه بدبي فى غياب الدوليين وفقرة تأهيلية لأحمد الشيخ

عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى ودية جولدى.. وأبو جبل "حارسا"

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