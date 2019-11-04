السيسي يوجه الشكر لـ ترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاتصال تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف "راضي": "الرئيس السيسي قدم التهنئة لترامب على جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب، وتقدم بالشكر لترامب على استضافة مفاوضات سد النهضة".
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