"التموين": 8 مشروعات تجارية قيد التنفيذ باستثمارات٣٠ مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قيادات شركة اچيليتي للوچيستيات والحلول اللوچيستية المتطورة ومقرها دولة الكويت؛ لبحث توسع الشركة فى إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق اللوچيستية المتخصصة في أنحاء محافظات الجمهورية.

وطرح عشماوي، على قيادات الشركة إنشاء مجموعة من المناطق اللوچيستية المحورية في 7 محافظات بمساحات مختلفة بغرض زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيچية والتوسع فى تكوين احتياطيات آمنة للسلع فى أماكن إنتاجها وربطها بشبكات إمداد عنقودية لتغذية كل المخازن التعبوية وكذا السلاسل التجارية والمنافذ البيعية المختلفة في أنحاء الجمهورية بغرض رفع كفاءة منظومة سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول وتخفيض حجم الفاقد وإضفاء قيمة اقتصادية مضافة لمنظومة تداول السلع بهدف ضبط الأسعار وضمان عدم تقلباتها وتنظيم أسواق الجملة وتيسير الخدمة المقدمة للتجار والمستهلكين على حداً سواء.

وشدد "عشماوي"، على جاهزية الوزارة لتوطين أنماط تجارية متعددة فى كل محافظات الجمهورية وقد استعرض مساعد أول الوزير خريطة الاستثمار فى قطاع التجارة فى مصر حيث وضح أهم المزايا الاستثمارية فى هذا القطاع الاستراتيچى من حيث العوائد الاستثمارية وزمن استرداد الاستثمار.

وأوضح عشماوي، إلى عدد المشروعات التجارية والمناطق اللوچيستية قيد التنفيذ فى 8 محافظات وباستثمارات مباشرة تربو على 30 مليار جنيه وبمساحات إجمالية تصل إلى 300 فدان وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد على 200 ألف وظيفة، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتزم طرح 5 فرص استثمارية جديدة قريباً في كلاً من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.