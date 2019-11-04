"التضامن": خفض سن الطفل عن ١٨ عامًا مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء الدكتور محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن خفض سن الطفل عن 18 سنة مخالف للدستور، وللاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من بعض النواب، بخفض سن الطفل إلى 15 سنة.

وتابع "درويش": "مسألة خفض سن الطفل تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، ولكن يمكن البحث في العقوبة، فالقانون الحالي للطفل يمنع علي القاضي الحكم على طفل بعقوبة الإعدام أوالسجن المؤبد أو السجن المشدد".

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة التشاور بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وبين البرلمان ولجنة التضامن، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والجهات الأخرى المعنية، لإخراج قانون يتلاءم مع الظروف الحالية.