"نسق عمراني يحاكي القاهرة الخديوية".. بدء صب الخرسانة بأبراج ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم البدء في أعمال صب اللبشة الخراسانية للأبراج السكنية التي يتم تنفيذها بمنطقة مثلث ماسبيرو لراغبي العودة بعد التطوير.

وأضاف حنفي، خلال منشور بالصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: "وعد الحكومة بتوفير حياة كريمة هو تحدٍ لكل قوى الشر التي تحاول توصيل فكرة أن الدولة تخدع المواطنين".

وتابع: "أبراج سكنية على أعلى مستوى وفي قلب العاصمة بقيمتها الاقتصادية والموقع المميز لبت الدولة رغبات المواطنين الراغبين في البقاء بعد التطوير وبنسق عمراني مميز يحاكي القاهرة الخديوية".