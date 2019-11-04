رشقه صبية بالحجارة.. إصابة سائق قطار القاهرة/ المنصورة في الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إصابة عبد السلام صبري، قائد القطار رقم 339 إكسبريس القاهرة /المنصورة في راسه، جراء رشق بعض الصبية، القطار بالحجارة.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أنه أثناء مسير القطار على طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا- أبو كبير، قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة، ما تسبب في إصابة السائق، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى، وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.
وذكرت الهيئة، أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وإضرار بالركاب وطاقم القطار.
وأهابت الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص علي المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شانه الإضرار بحياة المواطنين.
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