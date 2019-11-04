"مصرع خليجي وخادمة بشقة في الهرم وضبط هارب من 38 سنة سجن".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الجنايات" تقضي ببراءة متهم بقضية " الإضرار بالاقتصاد القومي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، ببراءة المتهم أحمد محمد أبو زيد في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

حل لغز سرقة الوحدة الصحية في 6 أكتوبر

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ملابسات سرقة أجهزة كهربائية من الوحدة الصحية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بلاغًا من مديرة الوحدة الصحية باكتشافها سرقة 2 مروحة حائط، وجهاز كمبيوتر من داخل الوحدة بالحي 16 "إسكان الشباب".

"جثتين في البانيو".. أمن الجيزة يكشف ملابسات مصرع خليجي وخادمة في شقة بالهرم

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثتي مُسن سعودي، وخادمة داخل حمام الشقة بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بشارع الخلفاء الراشدين.

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ 4 دوائر إرهاب

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإعادة تشكيل دوائر الإرهاب الأربعة التي صدر قرار سابق بإلغائها.

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شمل القرار تشكيل الدائرة الثانية جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد عبدالحكم، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسمي أطفيح والصف، وتتشكل الدائرة 26 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسم التبين.

من أجل الميراث.. "فران" يهشم رأس جدته بمساعدة والده في الفيوم

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مزارع اشترك مع نجله فى قتل حماته بمحافظة الفيوم؛ لحرمان أبنائه من ميراث والدتهم.

تلقى مركز إبشواى بلاغا بالعثور على جثة سيدة، تبلغ من العمر 72 سنة، بمسكنها في قرية قصر بياض، تبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر.

"عضمه والصعيدي" خنقا سائق توك توك وألقيا جثته في مصرف بالجيزة

بلاغ تلقاه العقيد طارق الأحول مأمور قسم شرطة أبو النمرس بالعثور علي جثة لذكر مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر ملفوف حول رقبته حبل أسود خاص بـ"ترينج" يرتديه داخل مسقى مياه متفرع من ترعة.

أسفرت جهود المباحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن أن وراء ارتكاب الحادث كلا من: "أحمد .ر .ز" 21 سنة، عاطل وشهرته "عضمه" مقيم الطالبية سبق اتهامه في قضيتين، و"عاصم. ع. ا" 21 سنة، وشهرته "الصعيدي".

مقتل العقل المدبر للهجوم على رئيس مباحث قوص

كشفت مصادر أمنية في محافظة قنا أن المتهم الرئيسي والعقل المدبر لعملية قتل رئيس مباحث مركز شرطة قوص، لقى مصرعه اليوم الأحد، أثناء عملية مداهمة نفذتها الأجهزة الشرطية لضبطه.

تلقى مدير الأمن اللواء مجدي القاضي إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي بالعملية التي أسفرت عن مقتل وليد البح، أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة المداهمة.

ضبط هارب من 38 سنة سجن في الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على ضبط هارب من 38 سنة سجن بدائرة قسم شرطة الأزبكية.