محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد موظفي الأمن الإداري بمستشفى قصر العيني، لقيامه بإلقاء كميات من الزيوت على مقاعد انتظار المرضى لإجبارهم على عدم الجلوس عليها، ما تسبب في حالة من الزحام وجلوس المرضى على الأرض.
بمواجهة موظف الأمن، اعترف بارتكاب الواقعة، لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "رمى زيت عالكراسي عشان المرضى ميقعدوش".. القبض على موظف أمن بمستشفى "قصر العيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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