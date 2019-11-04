"رمى زيت عالكراسي عشان المرضى ميقعدوش".. القبض على موظف أمن بمستشفى "قصر العيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد موظفي الأمن الإداري بمستشفى قصر العيني، لقيامه بإلقاء كميات من الزيوت على مقاعد انتظار المرضى لإجبارهم على عدم الجلوس عليها، ما تسبب في حالة من الزحام وجلوس المرضى على الأرض.

بمواجهة موظف الأمن، اعترف بارتكاب الواقعة، لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.