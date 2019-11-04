تفاصيل مقتل المتهم الرئيسي في حادث استشهاد رئيس مباحث قوص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل المتهم الرئيسي في حادث استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص؛ إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين قوات الشرطة بعد ملاحقات موسعة بمحافظات الصعيد.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة استشهاد رئيس وحدة مباحث مركز قوص بمديرية أمن قنا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبى الواقعة.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن قنا بمكان اختباء العنصر الإجرامي شديد الخطورة "وليد. م. ص" وشهرته "البح"، 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية، والسابق اتهامه فى 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية, مقاومة سلطات, قتل, خطف سرقة بالإكراه"، والمحكوم عليه فى 8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة، وحبس سنة و8 أشهر، و4 قضايا جنح حبس "سرقة, تبديد, مشروبات كحولية".

Advertisements

وتبين أن المتهم يختبئ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" دائرة قسم أسيوط الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

نتج عن تبادل إطلاق النار مصرع المتهم وعُثر بجواره على بندقية آلية وخزينتين و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه.