مصر | إصابة 4 عمال خلال مشاركتهم في إطفاء حريق مصنع قليوب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 عمال خلال مشاركتهم في إطفاء حريق مصنع قليوب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، إن حريق مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بقليوب على الطريق الزراعي أسفر عن 5 حالات اختناق في صفوف العمال الذين ساعدوا في إطفاء الحريق مع الحماية المدنية.

وأشار "طلبة"، في تصريحات صحفية اليوم، أن محاولات الإطفاء والسيطرة على النيران مستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وكان محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، أصدر توجيهات بتوفير ٣٠ سيارة إطفاء، إلى جانب الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، في محاولة لإطفاء حريق مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال تابع لشركة دراجات بخارية في مدينة قليوب.

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وكان المحافظ ومدير الأمن اللواء طارق عجيز انتقلا إلى موقع الحريق، للوقوف على عملية السيطرة عليه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم اندلع الحريق بالمخزن القائم على مساحة ٢٠٠ متر، ثم امتد على مساحة ٤٢٠٠ متر، بفعل مكوناته القابلة للاشتعال.

وأضاف المحافظ أن الحريق وصل إلى الطوابق الثلاثة الأولى للمخزن، نافيًا وجود خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما أشار إلى أن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على النيران ومنع وصولها للمنطقة الصناعية المجاورة.