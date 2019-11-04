أخبار مصر | وزيرة السياحة تلتقي المذيع الإنجليزي الشهير أرون هيسلهيرست على قناة بي بي سي العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تلتقي المذيع الإنجليزي الشهير أرون هيسلهيرست على قناة بي بي سي العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لقاءا تليفزيونيا على الهواء مباشرة مع قناة بي بي سي BBC العالمية من الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market) WTM2019؛ حيث استضاف المذيع الانجليزي الشهير أرون هيسلهيرست الوزيرة في BBC Business Report، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات هذه البورصة التى تستمر خلال الفترة من ٤ إلى ٦ نوفمبر الجارى في العاصمة البريطانية لندن.

وبدأ المذيع هيسلهيرست البرنامج بالإشادة بالتطوير الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، والإشارة الى قرار الحكومة البريطانية برفع برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

واستهلت الوزيرة الحوار بالإشارة الى قرار الحكومة البريطانية باستئناف الطيران الي مدينة شرم الشيخ، مشيرة الى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال السياحة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين الى مدينة شرم الشيخ.

وقالت الوزيرة أن السياحة البريطانية الى مصر زادت من يناير الى سبتمبر هذا العام بنسبة 15.5% عن نفس الفترة في العام الماضي، مشيرة الى أن استئناف الطيران من المملكة المتحدة الى شرم الشيخ من شأنه أن يزيد من السياحة البريطانية الى مصر، خاصة وأن شرم الشيخ من المقاصد المفضلة لدى الشعب البريطانى.

وأشارت الى أن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذى تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية، كما أن القرار بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء آخر تطورات السياحة المصرية وألقت الضوء على الجديد في المشاركة المصرية هذا العام في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019.

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كما تحدثت الوزيرة عن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي شهدت زيادة ملحوظة، موضحة أن جميع المؤشرات الإيجابية تؤكد أن العام الحالي سوف يُختتم بأرقام سياحية جيدة جدا، ومشيرة إلى النتائج غير المسبوقة في الإيرادات السياحية والتي زادت بـ 28% لتصل 12.6 مليار دولار في العام المالي 20182019 لتعد الأعلى في تاريخ قطاع السياحة في مصر.

وأبرزت الوزيرة الدور الهام لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة في هذا النجاح، مشيرة الى أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وهم المحور المؤسسى، والمحور التشريعى، ومحور الترويج والتنشيط، ومحور البنية التحتية والاستثمار، ومحور مواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

كما أشارت إلى قيام الوزارة بإصدار تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى سبتمبر الماضى بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على إطلاق البرنامج في نوفمبر 2018، مما يؤكد على التزام الوزارة بتنفيذ المحاور الخمسة التى يتضمنها البرنامج بهدف رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن إشادة المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، حيث حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، كما اوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل ١٦،٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣،٩٪، علاوة على ذلك فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل اداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019.

وعن مشاركة مصر هذا العام في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2019، أوضحت الوزيرة أن الجناح المصرى المشارك في المعرض هذا العام تم تصميمه وتنفيذه بطريقة مبتكرة تجمع الأصالة بالتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أنه يحتوى على نماذج مقلدة من بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون وذلك بالتزامن مع افتتاح المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون الذى يقام في لندن للجمهور منذ 1 نوفمبر الجاري ولمدة 6 أشهر، موضحة أن ذلك يعد فرصة للترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020 الذي يعد أحد ركائز محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

كما تناولت الوزيرة الحديث خلال اللقاء عن أحد الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية وهو إطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية لمواكبة المعايير العالمية، موضحة أن ذلك يتم جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعتبر الركيزة الأساسية للسياحة حيث يتم تنفيذ العديد من برامج التدريب على مختلف المستويات لضمان مستوى الخدمة المقدمة للسائح بما يكفل تشجيعه لتكرار زيارته لمصر.