أخبار مصر | بسبب رشق الحجارة.. إصابة سائق قطار "القاهرة - المنصورة" بطريق الزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب رشق الحجارة.. إصابة سائق قطار "القاهرة - المنصورة" بطريق الزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، أنه أثناء مسير قطار 339 إكسبريس القاهرة المنصورة، طريق الزقازيق، ما بين محطتى ههيا – أبو كبير، قام بعض الصبية برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة السيد عبد السلام صبرى قائد القطار في رأسه.

وعلي الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بسرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر علي القطار لاستكمال الرحلة.

وأشار بيان الهيئة، الى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر علي حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة واضرار بالركاب وطاقم القطار.

وتهيب الهيئة السادة المواطنين من منطلق الحرص علي المال العام والحفاظ علي ارواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة او اي فعل من شانه الاضرار بحياة المواطنين.