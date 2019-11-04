أخبار مصر | وزيرة السياحة ضيف ريتشارد كويست مقدم البرامج الشهير على قناة سي إن إن العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة ضيف ريتشارد كويست مقدم البرامج الشهير على قناة سي إن إن العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف اليوم مقدم البرامج الشهير ريتشارد كويست، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة من الجناح المصري في لقاء تليفزيوني على قناة سي إن إن CNN العالمية، في البرنامج الذي يقدمه كويست من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات هذه البورصة التي تعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من ٤-٦ نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة، والإنجازات الملموسة من تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، والتي انعكست بشكل جلى في المعدلات غير المسبوقة في الإيرادات السياحية التي سجلت زيادة 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، لتسجل أعلى زيادة في تاريخ قطاع السياحة في مصر.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام، مؤكدة على حرص وزارة السياحة على المشاركة المستمرة في هذا المعرض الذي يمثل أحد أهم المعارض السياحية الدولية وهو ما يتماشى مع محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، حيث يرتكز هذا المحور على أن تكون المشاركة في المعارض السياحية الدولية بمفهوم الكيف وليس الكم.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، الذي سيكون افتتاحه في 2020 هدية مصر للعالم، ويمثل أحد أهم محاور الحملة الترويجية لمصر، مشيرة الى أن الوزارة تحرص على تخصيص جزء في الأجنحة المصرية المشاركة في جميع المعارض السياحية الدولية للترويج للمتحف المصري الكبير GEM 2020.

وقالت إن الوزارة تنتهج الان استراتيجية تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج لمصر، والتي أصبحت تعتمد على سرد حكاية للمكان والناس؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين أن اهتماماتهم قد تغيرت وأصبح اهتمام المسافر أو السائح أكثر بالبحث عن التجربة السياحية التي يكتسبها والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها.

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وأشارت الوزيرة الى أن مصر لديها منتجات وأماكن سياحية متنوعة ومتفردة من شأنها أن ترضي كافة الأذواق وتجذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم.

وتطرقت الوزيرة خلال اللقاء للحديث عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن رؤية البرنامج تتمثل في "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع السياحى المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنه تم إصدار تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج في سبتمبر الماضي ليؤكد على التزام الوزارة بتنفيذ كافة محاوره.

وأكدت الوزيرة أن السياحة تعد أداة حقيقية للتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات ونشر السلام ومن هذا المنطلق جاءت حملة الوزارة الترويجية People 2People لتعطى السائح تجربة فريدة من خلال تعرفه على التنوع الذى يتسم به الشعب المصرى، مشيرة الى حصول الفيلم الترويجي لحملة People to People والذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، على المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال أعمال اجتماعات الدورة (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي عقدت في سبتمبر الماضي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وقد تضمنت المنظومة الى جانب تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، إضافة معايير جديدة لأول مرة لتصنيفات الفنادق المصرية، ومنها معايير لمخيمات السفارى، كما تم إضافة معايير لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والتراثية والشقق الفندقية، مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت التي كانت موجودة بالفعل ولكن لم يكن لها تصنيف بما يكفل جودة الخدمة المقدمة للسائح.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالقرار البريطاني باستئناف الطيران إلي مدينة شرم الشيخ، مشيرة الى تفاؤلها بموسم الشتاء، ومؤكدة على أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر.

وفِي نهاية اللقاء قام كويست بجولة مع الوزيرة داخل الجناح المصري أعرب خلالها عن إعجابه بالجناح وبالتكنولوجيا التفاعلية التي تم استخدامها في تصميمه، كما قامت الوزيرة بدعوة كويست لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.