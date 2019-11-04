أخبار مصر | هارب من 67 سنة سجن.. تفاصيل مقتل "البح" قاتل رئيس مباحث قوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب من 67 سنة سجن.. تفاصيل مقتل "البح" قاتل رئيس مباحث قوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ملاحقات أمنية موسعة شملت محافظات الصعيد، نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى القضاء على المتهم الرئيسى فى حادث استشهاد رئيس مباحث قوص، والهارب من 67 سنة سجن.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة بماحث مركز قوص بأمن قنا"، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبي الواقعة.

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وردت معلومات لمفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مفادها اختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة "و. م. ص" وشهرته البح 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط - المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية والسابق إتهامه فى 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية مقاومة سلطات قتل خطف سرقة بالإكراه") والمحكوم عليه فى 8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة وحبس سنة و8 أشهر 4 قضايا جنح حبس "سرقة تبديد مشروبات كحولية"؛ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بطريق «أسيوط ـــــــ البحر الأحمر» دائرة قسم أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران، ونتج عن ذلك التعامل مصرع المتهم وعُثر بجواره على "بندقية آلية و2 خزينة و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه".