أخبار مصر | براتب يصل إلى 4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل إلى 4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة بالمنصورة، براتب يصل لـ4500 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، 2 مندوبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، براتب 4000 جنيه شاملة البدلات.

كما تطلب الشركة عدد 25 سائق رخصة أولى وثانية، براتب 4500 جنيه شامل البدلات.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتصل على المدير المسئول للشركة الأستاذ محمد محمود 01006914646.