شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: بيانات القوات المسلحة تدل على كم الإرهاب المستهدف به مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أركان حرب ناصر سالم، بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في دحر الإرهاب، بعد أن تمكنت القوات من القضاء على عدد 77 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، فضلًا عن تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

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وقال «سالم»، خلال مداخلة هاتفية، إنه لولا يقظة القوات المسلحة وقوات حرس الحدود لدخلت الدولة في دوامة جديدة من الإرهاب والتخريب، حجم الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية يوضح مدى استهداف هذه العناصر الإرهابية للدولة المصرية، حيث أكد أن بيان القوات المسلحة حمل أرقاما ومؤشرات ينبغي الوقوف أمامها كثيرا، حيث تم اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات المسلحة على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن العناصر الإرهابية كانت مجهزة لتفجير أنفسها والقيام بعمليات انتحارية ضد الجيش المصري وقوات الشرطة، موضحًا أن الأسلحة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية لا تفرق بين طفل وشاب أو رجل وسيدة أو شيخ وقسيس، وهي أسلحة قذرة.

وأوضح أن القوات قامت بضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت العناصر الإرهابية تنوي استخدامها في تدمير عقول الشباب، استنادًا لمقولة «من لم يمت بالسيف مات بغيره».