شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عربة مطافئ و4 سيارات من القوات المسلحة لإخماد حريق مصنع قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية توجيهات فورية بتوفير ٣٠ سيارة إطفاء، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على حريق مصنع موتوسيكلات قليوب.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت اخطارا بنشوب حريق هائل في مصنع موتوسيكلات وبطاريات في قليوب، على مساحة ٢٠٠م ثم امتد الحريق إلى مساحه ٤٢٠٠م، وذلك نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق، ولا توجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، وما زالت جهود الحريق مستمرة، حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

ويتواجد محافظ القليوبية في موقع الحريق ويشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنيه بالقليوبية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حريق هائل في مصنع قليوب

حريق هائل في مصنع قليوب

حريق هائل في مصنع قليوب