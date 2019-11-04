شكرا لقرائتكم خبر عن فرغلي: الإخوان منفذو أجندة أردوغان لا يستحقون الجنسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إن الجماعة الإرهابية تنظيم عقائدي يؤمن بهدم الدول والمجتمعات لبناء دولة جديدة يقودها الإخوان، وهذا وفقًا لأفكار وأيدلوجية سيد قطب.

وأضاف فرغلي خلال مداخلة تليفونية، أن الإخوان يؤمنون بأن حكام وشعوب العالم كفرة ، ويسعون لقيام دولة يقودوها بصفتهم الطائفة المسلمة المؤمنة المسؤولة عن العالم.

وأوضح فرغلي، أن الإخوان بارعون في استخدام حروب الجيل الرابع، من خلال إطلاق الشائعات وترويج الأكاذيب وتضخيم السلبيات وتهوين الإيجابيات. وضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن الدولار ينخفض، ولهذا يعمل الإخوان على ترويج الأكاذيب ضد هذا الأمر الإيجابي ويدعون أن سعر الدولار في ارتفاع .

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وتابع فرغلي، أن الإخوان أصبحت في حالة تراجع وملفوظة من كل الشعوب، حيث إن الشعوب العربية ابتعدت عنهم، وكانت البداية من مصر في 30 يونيو، مؤكدًا أنه لو كان استمر الإخوان في الحكم كانوا أحدثوا أزمات ومشاكل كبيرة للعالم العربي .

وأضاف أن مصر تعيش حاليًا مرحلة فارقة لا تقبل التلون ومسك العصا من المنتصف، ولا يعقل أن يحمل أحد الجنسية المصرية وفي الوقت ذاته يقوم بتنفيذ أجندة وأهداف إردوغان، مضيفًا أن هؤلاء لا يستحقون الجنسية المصرية .

واستطرد فرغلى في حديثه عن الجماعة الإرهابية قائلاً، إن قتل 6 عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات يوضح أن لديهم خطة ممنهجة لمحاولة ضرب الاستقرار في مصر، حيث وجدوا على الحدود الجنوبية ما يشير إلى أن هناك مخطط قادم من الخارج لإثارة القلق في شمال سيناء.

وثمن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية حصار الجيش المصري لهم في 2000 كيلو متر بعدما كانو متوغلون في مساحة 60 ألف كيلو متر.

وأضاف فرغلي أن الجماعات الإرهابية أصدرت فتوة أجازو فيها بيع الخمر والحشيش والمواد المخدرة في وقت الحرب، متوهمين أن هذا يخدر العدو ويلهيه عن الحرب في حين يستغلون هم أموال تجارته في شراء الأسلحة، لهذا يكون معهم مخدرات في كل مجموعة يتم ضبطها .