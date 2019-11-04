شكرا لقرائتكم خبر عن خفض سن الطفل في القانون يثير شبهة عدم دستورية في «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اضطرت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، لتأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل سن الطفل ليكون 15 عامًا فقط، بحيث يتم مساواة من هو أكبر من هذا السن بالبالغين في الجنايات قانون العقوبات، بعد جدل حول وجود شبهة عدم دستورية في هذا النص المقترح.

وشنّ نواب اللجنة هجوماً على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لتغيبها عن حضور الاجتماع، حيث أبدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، اعتراضاها واستيائها من عدم حضور الوزيرة وبعض ممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مساء اليوم الأثنين برئاسة النائب عبدالهادي القصبي.

وقالت النائبة إن هناك عوارًا في قانون الطفل، وكذلك لائحته التنفيذية، مؤكدة أن موضوع بمثل هذه الأهمية لا يمكن ترك تفاصيله وتعديله للائحة التنفيذية، مطالبة بموعد محدد لإرسال الوزارة مشروع قانون أو أن يقوم البرلمان بإقرار القانون.

Advertisements

فيما علق الدكتور عبدالهادى القصبي، على غياب الوزيرة قائلاً إنه على الجهات التنفيذية المثول للدعوة، مشيراً إلى أنه سبق وسجل اعتراض النواب بالجلسات العامة على غياب التمثيل الوزاري وممثلي الوزارات.

وقال «القصبي» إن اللجنة ليست ملزمة بقوانين لدى الغير لا وزارة التضامن ولا المجلس القومي للطفولة، وذلك بعد مطالبة النائب خالد حنفي بانتظار تعديلات هذه الجهات على القانون، مشيراً إلى وجود اتفاقيات دولية ذات الصلة بسن الطفولة ومعاملته الجنائية كذلك.

وطالب النائب النائب خالد حنفي بتشديد العقوبة، محذراً في الوقت نفسه من وجود عوار دستوري حال خفض سن الطفولة.

ورد «القصبي» إنه في ضوء الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الاجتماع، ستتخذ اللجنة القرار النهائي بعد دراسة ما قدم من ملاحظات لرئيس اللجنة دراسة وافية.