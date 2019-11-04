شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة القضاء على المتهم باغتيال معاون مباحث قوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف قطاع الأمن العام تفاصيل مقتل المتهم الرئيسي في واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى «رئيس وحدة بماحث مركز قوص بأمن قنا»، بمزرعة مهجورة في الظهير الصحراوى بطريق أسيوط- البحر الأحمر دائرة قسم أسيوط الجديدة.

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ووردت معلومات لمفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مفادها إختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة «و. م. ص» وشهرته البح- 27 سنه- عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية والسابق اتهامه في 20 قضية «إطلاق أعيرة نارية ومقاومة سلطات وقتل وخطف سرقة بالإكراه»، والمحكوم عليه في 8 قضايا «4 جنايات- 4 جنح» بالسجن لمدة 65 سنة وحبس سنة و8 أشهر، و4 قضايا جنح حبس «سرقة، تبديد، مشروبات كحولية» بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بطريق أسيوط- البحر الأحمر دائرة قسم أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده، فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران، نتج عن ذلك التعامل وفاة المتهم وعُثر بجواره على بندقية آلية و2 خزينة و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه.