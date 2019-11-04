شكرا لقرائتكم خبر عن 35 طبيبًا من 21 دولة إفريقية يشاركون في افتتاح دورة الاستصفاء بمركز كلى المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك 35 طبيبا من 21 دولة إفريقية في افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العالمية الرابعة والعشرين للاستصفاء الدموي، اليوم الإثنين، والمقامة بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، والتي تنظمها وحدة الغسيل الكلوي بالمركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية حتى 7/11/2019 لتدريب الأطباء من مختلف الدول الأفريقية.

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر قائم بأعمال عميد كلية الطب والدكتور باسم صلاح وديع مدير المركز والدكتور حسين شعيشع مقرر الدورة.

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وشارك الأطباء الأفارقة ممثلين لدول (السودان– جنوب السودان- السنغال – تشاد- إريتريا – بوركينا فاسو – الكاميرون- بورندى – أريتريا – جابون – غينيا – مدغشقر- موريشيوس- ناميبيا – تشاد – أوغندا – زامبيا– كينيا – توجو– موزمبيق – بنين).

وقال الدكتور حسين شعيشع، مقرر الدورة، أن فعاليات الدورة تشمل محاضرات تفاعلية وورش عمل إكلينيكية والتدريب على مهارات استخدام الموجات الصوتية لفحص الأوعية الدموية والكلى والقلب، بالإضافة إلى زيارة محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي.

يحاضر بالدورة نخبة من أساتذة وخبراء من 11 تخصص من جامعة المنصورة وجامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، المنوفية ).

ومن جانبها أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية من خلال نقل الخبرات الطبية المتميزة للأطباء في القارة السمراء، نظرا للسمعة الطيبة العالمية التي يحظى بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية في جميع المحافل الدولية .