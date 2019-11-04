شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 بحالات اختناق فى حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف أن الحريق إندلع اليوم في الـ 5 مساءً بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر، ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، ومازالت جهود إطفاء الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

من جانبه أمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوى لمحاولة السيطرة على الحريق.

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كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركةدراجات بخارية "ابوحوا" بقرية كفر ابوجمعة مركز قليوب.