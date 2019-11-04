- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إصابة سائق قطار المنصورة فى رأسه بعد رشق صبيه كابينة القيادة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الهيئة فى البيان: "أثناء مسير قطار 339 اكسبريس القاهرة / المنصورة طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبو كبير قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة عبد السلام صبرى قائد القطار فى راسه، وعلي الفور اصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعه استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.
وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وأضرار بالركاب وطاقم القطار .
وتهيب الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو آى فعل من شأنه الأضرار بحياة المواطنين .
سائق القطار بعد إصابته
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن إصابة سائق قطار المنصورة فى رأسه بعد رشق صبيه كابينة القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.