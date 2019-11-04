- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تشارك فى بورصة السياحة WTM أكبر المعارض السياحية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر للطيران، بجناح خاص، فى بورصة السياحة WTM، أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، المنعقدة فى لندن بدورته الأربعين خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر 2019 .
ويشارك فى المعرض عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم وممثلى كبرى شركات السياحة و الطيران العالمية ومنظمى الرحلات والعديد من الخبراء فى مجال السياحة والسفر، وقد زار جناح مصر للطيران الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفير المصرى بالمملكة المتحدة السفير طارق عادل .
وكان فى استقبال زوار جناح مصر للطيران بالمعرض سعيد فكرى مدير مصر للطيران بالمملكة المتحدة و فريق عمل المكتب .
وتم عقد اجتماعات مع اهم وكلاء السياحة والسفر من أجل الحصول على شريحة أكبر من السوق البريطانى للسفر الى مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة بعد رفع الحظر للسفر إلى شرم الشيخ، و قد قامت مصر للطيران بعرض أسعار تشجيعية للسفر إلى شرم الشيخ .
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر للطيران" تشارك فى بورصة السياحة WTM أكبر المعارض السياحية بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.