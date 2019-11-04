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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر للطيران، بجناح خاص، فى بورصة السياحة WTM، أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، المنعقدة فى لندن بدورته الأربعين خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر 2019 .

ويشارك فى المعرض عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم وممثلى كبرى شركات السياحة و الطيران العالمية ومنظمى الرحلات والعديد من الخبراء فى مجال السياحة والسفر، وقد زار جناح مصر للطيران الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفير المصرى بالمملكة المتحدة السفير طارق عادل .

وكان فى استقبال زوار جناح مصر للطيران بالمعرض سعيد فكرى مدير مصر للطيران بالمملكة المتحدة و فريق عمل المكتب .

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وتم عقد اجتماعات مع اهم وكلاء السياحة والسفر من أجل الحصول على شريحة أكبر من السوق البريطانى للسفر الى مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة بعد رفع الحظر للسفر إلى شرم الشيخ، و قد قامت مصر للطيران بعرض أسعار تشجيعية للسفر إلى شرم الشيخ .

مصر للطيران تشارك فى بورصة السياحة WTM أكبر المعارض السياحية بالعالم