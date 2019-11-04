شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل لخالد أبو النجا بعد إساءته للشعراوى: "أقعدى انتى يا نادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هجومًا كبيرًا على خالد أبو النجا، عقب تطاوله على فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى، حيث إنه عاود مرة أخرى التطاول على الشعراوى، ووصفه بأنه جاهل بالعلم والمعرفة، ردًا على تغريدة أحد معارضى آرائه الشاذة.



كوميك خالد أبو النجا

بكلمات تدل على عدم احترام الرموز الدينية، والرأى والرأى الأخر، قال خالد أبو النجا: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم.. بل تباهي بعدم قراءته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها".



خالد أبو النجا

وعلى الرغم من الهجوم الكبير على أبو النجا، لكنه عاود مرة أخر الرد على متابعيه، قائلاً: "بل جاهل بالعلم والمعرفة باعترافه بعدم قراءة غير القرآن الله يرحمه ويغفر له ولكن".





وعبر رواد موقع تويتر عن آرائهم وصدمتهم عما بدر من "أبو النجا"، وقال عبود: "قول لنفسك كفاية عك أحيانًا حرية الرأي جهل"، وقال هشام ياسين: "يا أستاذ أبو النجا يا راجل يا ليبرالى هى الليبرالية تعطيك الحق في السخرية والتهكم على شخصيات تختلف معها فكريًا ولها مؤيدون ومريدون، الشعراوي بشر يخطئ ويصيب ولكن فضائله كثيرة وتفسيره من أروع التفاسير".









وأضاف أبو حميد: "لو معملش حاجة في حياته يكفيه أنه قرأ القرآن وفسره"، وغرد آخر: " لو لديك ١٠/١ من علم الشيخ لما نطقت بهذا!".

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