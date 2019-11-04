شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام للإيسيسكو يلتقى وزير الخارجية السعودى لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودى بالرياض اليوم المدير العام للإيسيسكو، والذى قدم التهنئة للوزير على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعيينه بهذا المنصب.
كما تم خلال اللقاء استعراض الاهتمام والدعم الكبيرين من جانب المملكة لجهود الإيسيسكو فى مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة.
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