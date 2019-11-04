أخبار مصر

نقيب الأطباء يطلب عقد لقاء عاجل مع وزيرة الصحة لبحث منظومة التكليف الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يطلب عقد لقاء عاجل مع وزيرة الصحة لبحث منظومة التكليف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، طلب لوزيرة الصحة، لعقد لقاء عاجل لمناقشة النظام الجديد للتكليف.

 

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن الوزيرة كانت قد سبق وأكدت أنها بصدد إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها، إلا أن ذلك لم يحدث، وبادرت النقابة بإرسال خطاب رسمي للوزارة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 ، للمطالبة بالرد على التساؤلات، والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية اجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.

 

Advertisements

وأشارت النقابة، إلى أن دفعات التكليف الجديدة، قد أعلنت اعتراضها على النظام من معلومات وملامح متناثرة عنه، لافته إلى أن الطلب يأتى فى محاولة لفتح باب النقاش والتفاهم، بين النقابة والوزارة، لدراسة النظام الجديد للتكليف.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الأطباء يطلب عقد لقاء عاجل مع وزيرة الصحة لبحث منظومة التكليف الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا