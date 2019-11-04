شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يطلب عقد لقاء عاجل مع وزيرة الصحة لبحث منظومة التكليف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، طلب لوزيرة الصحة، لعقد لقاء عاجل لمناقشة النظام الجديد للتكليف.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن الوزيرة كانت قد سبق وأكدت أنها بصدد إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها، إلا أن ذلك لم يحدث، وبادرت النقابة بإرسال خطاب رسمي للوزارة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 ، للمطالبة بالرد على التساؤلات، والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية اجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.

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وأشارت النقابة، إلى أن دفعات التكليف الجديدة، قد أعلنت اعتراضها على النظام من معلومات وملامح متناثرة عنه، لافته إلى أن الطلب يأتى فى محاولة لفتح باب النقاش والتفاهم، بين النقابة والوزارة، لدراسة النظام الجديد للتكليف.