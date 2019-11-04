شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: العقوبات على إيران توقف تدفق الأموال الداعمة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قالت إن العقوبات الجديدة على إيران توقف تدفق الأموال إلى شبكة من المستشارين السريين للمرشد الإيرانى الداعمين للإرهاب.

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