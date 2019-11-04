شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "الشرق الإخوانية" لاستغلالها اسم مصطفى أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة الشرق الإخوانية، المعادية للشعب والدولة المصرية، لاستغلالها اسم مؤسس أخبار اليوم مصطفى أمين.

وأشار ياسر رزق، إلى أن ما فعلته هذه القناة الإخوانية يعد تزييفاً وتزويراً لمنح صفة مصداقية للقناة بما يخالف الحقيقة.

وكانت قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها أيمن نور، أعلنت عبر قناتها التحريضية عن مسابقة تحمل اسم "مصطفى أمين" مؤسس أخبار اليوم.

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