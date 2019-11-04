تفاصيل جديدة فى تحقيقات أمن الدولة بتفجير معهد الأورام.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تحقيقات «أمن الدولة» بـ«تفجير معهد الأورام» تكشف: 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصام رابعة لها علاقة مباشرة بداعش.. الضربات الأمنية المتتالية جففت مصادر تمويل الجماعة والتنظيم يلجأ إلى تركيا لإيواء الإرهابيين.
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ـ تحقيقات «أمن الدولة» بـ«تفجير معهد الأورام» تكشف: 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصام رابعة لها علاقة مباشرة بداعش.. الضربات الأمنية المتتالية جففت مصادر تمويل الجماعة والتنظيم يلجأ إلى تركيا لإيواء الإرهابيين
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