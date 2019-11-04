شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى ترتيبات عقد مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومى الألمانى "يان هاكر"، تناول مُجمَل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الجانبيّن أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها فى مختلف المجالات، حيث أعرب الوزير شكرى عن تقديره للتعاون بين البلدين الصديقين وأهمية مواصلة الزخم الذى شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية.

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وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد أن علاقات التعاون المتميزة بين مصر وألمانيا تعد إحدى أهم الشراكات المصرية فى أوروبا، منوهاً بالنتائج الإيجابية للزيارة الأخيرة لوزير خارجية ألمانيا إلى مصر نهاية أكتوبر الماضى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تطرق أيضاً إلى التحضيرات الجارية لانعقاد النسخة الثالثة من قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والمقرر عقدها فى برلين خلال شهر نوفمبر الجارى، فضلاً عن التحضيرات الخاصة بالشق الثنائى فى إطار تلك القمة.

كما أشار حافظ إلى ما تناوله الاتصال من استعراض لعددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ وتم تبادل الرؤى بين الجانبيّن حول آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، فضلاً عن تناول الترتيبات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبى.