الطبيب المُعالج لمدرب الأسود محمد الحلو يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الطباخ:

كشف الطبيب المُعالج لمدرب السيرك المصري العالمي محمد الحلو، تفاصيل حالته الصحية.

وقال الطبيب المُعالج- الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، الاثنين- إن حالة محمد الحلو "خطيرة جدًا"، مشيرًا إلى انتشار العدوى في جسده جراء الإهمال في عملية العلاج.

وأضاف: "المفروض كان يتعقم كويس، العدوى اتملكت من جسمه، وضغطه لم يعد مسموع، ولديه حموضة كبيرة جدًا، والأدوية ساندة ضغط الدم الآن، وهو دلوقت على جهاز النبض الصناعي".

ووصف الطبيب المعالج، حالته بأنها "من أصعب المراحل المرضية"، لافتًا إلى أنه يحصل على 5 مضادات حيوية قوية الآن، وتم إجراء جلستين غسيل كلوي له، لكن وضعه "خطير للغاية".

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يشار إلى أن "الحلو"، يتواجد منذ ثلاثة أيام، في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين جراء تدهور حالته الصحية.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو آخر نسل العائلة.

ويرقد "الحلو" في المستشفى بعد إصابته بميكروب خطير، أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي يخضع لها منذ عدة أشهر، إثر إصابته بفشل كلوي حاد.

وقال أحد أفراد العائلة، إن أسرته التي أنفقت مبالغ كبيرة على علاجه، تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية باعتباره عضواً بها، ووزارة الثقافة التي يتبعها السيرك القومي، لعلاجه على نفقة الدولة، لما قدمه من إسهامات واضحة طوال حياته للثقافة والفن، مضيفاً إن الدولة لا تتأخر دائماً في تقديم العلاج والرعاية الصحية لرموز الثقافة والفن، وطالب بسرعة التدخل لإنقاذ حياة رمز كبير في السيرك العربي والعالمي.

يشار إلى أن عائلة الحلو التي أسست السيرك القومي في مصر، لايزال أفرادها يعملون في ترويض وتدريب الأسود والنمور في السيرك حتى اليوم، حيث تقدم حاليًا لوبا، ابنة محمد الحلو عروض الوحوش في السيرك، وكذلك ابنته الأخرى أوسة الحلو، والإثنتان ورثتا المهنة الخطرة عن والديهما وأجدادهما.​