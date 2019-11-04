نقيب الصحفيين: نطارد الكيانات الوهمية.. وحجب المواقع "من جهات تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تدهور صورة الصحفي يُسأل عنها أطراف عدة ومن بين أسبابها انتحال صفة صحفيين وخاصة في الأقاليم.

وتابع رشوان بجلسة علاقة الإعلام بالسلطة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى إعلام مصر اليوم، قائلًا: "نطارد تلك الكيانات حاليا و لن تتحسن صورتنا في يوم وليلة فالأهم ممارسة مهنتنا بمهنية فلابد من النظرة لحالة الصحافة و حال تعرض الصحفي للإهانة نقوم بالرد مشددا على ضرورة إنقاذ الصناعة".

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وأضاف أن وسائل الإعلام المصرية هي من وضعت الدولة في مواجهة فرد قبل مظاهرات 20 سبتمبر، وتابع قائلاً: "ما كان يجب ان الدولة المصرية تكون في مواجهة صايع".

ورد رشوان على سؤال لصحفية حول موقفه من التضييق في النشر، وذلك بجلسة علاقة الإعلام بالسلطة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى إعلام مصر، قائلاً: "خلي رئيس تحريرك ومدير تحريرك يقول إن هناك تقييدا و إن هناك تعليمات بمنع نشر معين وإحنا هنطلعه متقلقيش، أنتوا عاملين زي اللي بيغني هاتولي حبيبي، ما تتحرك، اللي عايز ينقذ الصحفيين ينقذ الصناعة معاه".

وأكد نقيب الصحفيين أن حجب المواقع الصحفية في مصر "يأتي من جهات تانية"- بحسب تعبيره-، نافيًا أن يكون لنقابة الصحفيين أي دور في هذا الأمر.