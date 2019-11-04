وفد "التعليم العالي" يزور جامعة مطروح لاختيار أفضل جامعة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، إن وفدًا من وزارة التعليم العالي زار الجامعة؛ للإطلاع

على خططها في مسابقة أفضل جامعة في تطوير العشوائيات، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار أفضل جامعة مصرية.

وأضاف النجار- في بيان اليوم الاثنين- أن الوفد أطلع أيضًا على استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي وجهودها وخطتها للتحول الرقمي، مؤكدًا سعي الجامعة رغم حداثتها لتنفيذ عدد من الأهداف ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها التعليمية واكتمال التحول الرقمي.

وأشار إلى الدور البيئي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة من خلال تفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي؛ لتوفير الرعاية الصحية للمصريين ومنها (100 مليون صحة - الكشف عن فيروس "سي" - التوعية بمرض سرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي)، بالإضافة لتنظيم عدد من القوافل الطبية التنموية المتكاملة لخدمة أهالي المحافظة والمناطق المحيطة بها.

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وأوضح أن الوفد زار المستشفى التعليمي ومعمل الميكروبيولوجي بكلية الطب البيطري في (فوكة) واللذان بهما أحدث الأجهزة لتدريب الطلاب عمليًا من أجل تخريج طالب قادر على مواكبة سوق العمل، بالإضافة إلى توفير البيئة البحثية المناسبة للهيئة المعاونة لإنتاج أبحاث تطبيقية، وتوفير الأجهزة التي تساعد في الحصول على النتائج بدقة وسهولة وسرعة بما يواكب خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تفقد الوفد مزرعة التعمير بعد تطويرها، والصوبات الزراعية بكلية الزراعة الصحراوية والتي تضم العديد من الشتلات والزراعات وتم عرض منتجات الكلية، فضلًا عن تفقد معمل التمريض الباطني والجراحي، ومعمل الأمومة والطفولة بكلية التمريض، وزيارة مركز تكنولوجيا المعلومات، ومدرجات الكليات ومركزي القياس والتقويم وضمان الجودة.

ضم وفد وزارة العليم العالي، الدكتور راشد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق لشؤون خدمة المجتمع، ونادر بركات مدير مكتب نائب الوزير، وإسلام رواش مدير وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.