"القوى العاملة": حل مشكلة 3 عمال مصريين ونقل كفالتهم بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في نقل كفالة 3 عمال مصريين وتجديد إقامتهم علي نفقاتهم الخاصة وذلك بعد زوال الأسباب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة للتدخل لحل مشكلة المواطنين المصريين (ح.أ.أ - ع.م.د - وع.ر.أ) الذين يعملون بإحدى شركات المنتجات الغذائية؛ لنقل كفالتهم بعد تجديد إقامتهم علي نفقاتهم الخاصة، حيث يرفض صاحب العمل نقل الكفالة نظرًا لوجود مديونيات خارجية لدي بعض المتاجر وصعوبة قيام غيرهم بتحصيلها.

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وتم التواصل مع المستشار العمالي بجدة "عثمان رمضان" للوقوف على مدى التقدم الذي تم لحل مشكلة المواطنين، أشار إلى أنه قابل صاحب العمل "ح .غ " للتعرف على أسباب عدم الموافقة وفقًا للاتفاق السابق مع المصريين الثلاثة، فذكر بأنهم لديهم مديونيات خارجية لدى بعض المتاجر وصعوبة قيام غيرهم بتحصيلها.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي مع كافة العملاء الذين لديهم مستحقات وفقًا لمستخلصات البضاعة لسرعة توريد المبالغ، وعلى مدي 5 أسابيع من المتابعة مع المواطنين ومسؤولي المتاجر، تم تصفية جميع المديونيات وتم نقل كفالتهم.

وتقدم المواطنون الثلاثة بالشكر لوزارة القوي العاملة ولمكتب التمثيل العمالي على وقوفه بجانبهم لحل مشكلتهم ونقل كفالتهم.