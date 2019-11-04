تشغيل 4 قطارات بعربات مميزة بدءًا من الغد.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، سيتم تشغيل 4 قطارات بعربات مميزة كخدمة جديدة للركاب وهي قطار ركاب رقم (360) الزقازيق/القاهرة، وقطار (699) القاهرة/إيتاي، وقطار (700) إيتاي/القاهرة وقطار(1417) القاهرة/الزقازيق؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمة.

وذكرت الهيئة - في بيان، الاثنين - أنه تم أيضًا تعديل تركيب قطارات (667 - 676 - 683) والقطارات (666 - 685 - 694) على خط (القاهرة - إيتاى) و(إيتاي - القاهرة) بعربات مميزة بدلًا من العربات المطورة.

ونظرًا للكثافة العالية للركاب على خط (بنها - ميت غمر)، قررت الهيئة تعديل تركيب القطارات أرقام (819 - 821 - 823 - 825 - 827 - 829 - 831 - 817 - 837 - 839)، والقطارات أرقام (820 - 822 - 824 - 826 - 828 - 830 - 834 - 836 - 838 - 840) بعربات محسنة بدلًا من المطورة، وذلك ضمن عقد تحسين 200 عربة بمصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأفادت الهيئة بأنه تم التأكيد على تواجد أفراد الأمن الإداري وعمال النظافة التابعين للهيئة داخل القطارات للمحافظة عليها وعلى نظافتها للظهور بالمظهر المشرف أمام الجمهور.